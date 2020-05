Palermo, percepiva reddito di cittadinanza ma aveva un panificio

La titolare di un panificio abusivo a Carini, in provincia di Palermo, è stata denunciata dalla guardia di finanza per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Le sanzioni

L'esercizio commerciale è stato aperto senza le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. Alla titolare sono state comminate due multe per un importo massimo di novemila euro ciascuna. Il pane e i biscotti sequestrati sono stati devoluti in beneficenza. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza i finanzieri hanno segnalato la titolare all'Inps per il recupero della somma di 6.288 euro percepita in modo illegittimo.