Coronavirus Sicilia: aumentano guariti e calano ricoveri, 8 nuovi casi

Sono 8 le persone risultate positive al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale (LA DIRETTA - LO SPECIALE). Solo due i decessi rispetto a ieri, per un totale di 265.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 114.963 (2.034 nelle ultime 24 ore), su 103.103 persone: di queste sono risultate positive ad oggi 3.382, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.659 (101 in meno rispetto a ieri), 1.458 sono guarite (+107). Sono in totale 171 i pazienti ricoverati, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 12 sono in terapia intensiva (+1). In calo di 63 unità le persone in isolamento domiciliare.