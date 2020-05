Erano piene di pezzi di ferro, plastica e vetro. Si trovano nei pressi di una società di recupero di scorie non pericolose

In provincia di Agrigento, a Ravanusa, sono state sequestrate dai carabinieri due discariche abusive. Erano piene di pezzi di ferro, plastica e vetro. Si trovano nei pressi di una società di recupero di scorie non pericolose. Il legale rappresentante dell'azienda è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.