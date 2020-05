Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il raddoppio delle corse aeree da e per la Sicilia e l'aumento di quelle navali sullo Stretto di Messina. Li ha chiesti il presidente della Regione Nello Musumeci, con una nota inviata ieri ai ministri dei Trasporti e della Salute, per far fronte al considerevole aumento di traffico a seguito dell'avvio della fase 2. Nella missiva, il governatore ha manifestato la disponibilità a una integrazione del precedente decreto interministeriale sulla mobilità. In particolare, si dovrebbe passare da due a quattro voli al giorno da Roma per Palermo e per Catania (e viceversa), mentre i collegamenti navali tra Sicilia e Calabria da cinque diventerebbero otto, in ogni direzione. Musumeci ha chiesto anche che lo stato di necessità ricomprenda anche coloro che si ricongiungano alla famiglia o debbano rientrare alla propria residenza o domicilio. Restano immutate le prescrizioni, già adottate dalla Regione, alle quali si devono attenere coloro che ritornano nell'Isola. (DIRETTA)

7:35 – Musumeci: “Raddoppiare voli in Sicilia e più traghetti”

Il raddoppio delle corse aeree da e per la Sicilia e l'aumento di quelle navali sullo Stretto di Messina. Li ha chiesti il presidente della Regione Nello Musumeci, con una nota inviata ieri ai ministri dei Trasporti e della Salute, per far fronte al considerevole aumento di traffico a seguito dell'avvio della fase 2. Nella missiva, il governatore ha manifestato la disponibilità a una integrazione del precedente decreto interministeriale sulla mobilità. In particolare, si dovrebbe passare da due a quattro voli al giorno da Roma per Palermo e per Catania (e viceversa), mentre i collegamenti navali tra Sicilia e Calabria da cinque diventerebbero otto, in ogni direzione. Musumeci ha chiesto anche che lo stato di necessità ricomprenda anche coloro che si ricongiungano alla famiglia o debbano rientrare alla propria residenza o domicilio. Restano immutate le prescrizioni, già adottate dalla Regione, alle quali si devono attenere coloro che ritornano nell'Isola. Per quanto riguarda i passeggeri agli approdi a Messina, i controlli sanitari continueranno a essere assicurati dalla Regione, mentre per gli aeroporti di Palermo e Catania, la cui competenza è in capo all'Usmaf, Musumeci ne ha chiesto il rafforzamento. "Siamo arrivati alla Fase 2 - sottolinea il governatore - quindi bisogna allargare un po' la maglia. Naturalmente, man mano che il tempo scorre, verificheremo il dato epidemiologico e quindi valuteremo se chiedere di aumentare, di volta in volta, il numero dei voli, delle corse del treno e dei traghetti sullo Stretto. Voglio chiarire - aggiunge Musumeci - che un blocco per i casi di necessità non c'è mai stato". "Nessuno deve pensare, però - conclude il presidente - che la "Fase 2" sia un 'tutti liberi', stiamo attenti. Il dato di tre regioni deve farci riflettere: in questo momento, Veneto, Lombardia e Piemonte assieme hanno 60 mila positivi, la Sicilia 2.200. Ho ricevuto centinaia di richieste da parte di ragazzi soprattutto che mi chiedevano 'ci faccia a rientrare, ci faccia rientrare'. E' difficile trovare il punto di equilibrio. Buon rientro a chi ha più di un motivo per rientrare nell'Isola, per tutto il resto guardiamo avanti".

7:17 – Disagi a Trapani per l'ambulatorio di Pneumologia

Si registrano disagi a Trapani per gli utenti che usufruiscono dell'ambulatorio di Pneumologia (Cittadella della Salute). Per l'emergenza coronavirus, parte del personale sanitario dei poliambulatori è stato momentaneamente trasferito in ospedale. Ne consegue che l'ambulatorio rimane aperto non più tre volte a settimana ma solo il venerdì. "Il venerdì scorso - dice lo pneumologo Giuseppe Di Marco, attualmente distaccato in ospedale - è coinciso con il primo maggio, pertanto, i pazienti attendono le prestazioni da dieci giorni". Tra i servizi forniti dell'ambulatorio, ci sono i piani terapeutici per i soggetti che hanno patologie respiratorie croniche e necessitano di ossigenoterapia a domicilio. L'Asp, attraverso l'ufficio stampa, fa sapere che i disagi termineranno appena sarà supererata la fase emergenziale.