12:00 – Palermo sequestra palestra abusiva: 3 sanzioni

Agenti di polizia del commissariato Brancaccio hanno sequestrato una palestra abusiva che un uomo di 50 anni di Villabate aveva allestito, senza alcuna autorizzazione e senza tenere conto delle misure per l'emergenza Covid-19 a Palermo. Nella struttura, allestita in modo rudimentale, c'erano attrezzature sportive, panche, pesi, specchi e luci diffuse. Durante il sopralluogo son stati trovati due giovani che si allenavano, che sono stati sanzionati assieme al titolare.

10:35 – Sindaco di Modica: "Il cimitero non riapre"

Il cimitero di Modica non riaprirà oggi come aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Ignazio Abbate. Un'ordinanza che era stata stigmatizzata dagli altri sindaci dei comuni. Il primo cittadino spiega la decisione col fatto che "ieri 12 cittadini si trovano in quarantena domiciliare perché venuti a contatto con un soggetto di Ragusa positivo al Covid 19". "Con grande rammarico - scrive sulla sua pagina Facebook Ignazio Abbate - visti i casi potenziali sul territorio modicano, mi vedo costretto a rallentare le operazioni di ritorno alla normalità, a cominciare dal cimitero. Fino a quando non avremo notizie certe circa l'esito dei tamponi, il cimitero resterà chiuso".

10:30 – Guarito un sottufficiale dei carabinieri di Agrigento

Il maresciallo dei carabinieri, in servizio ad Agrigento ma residente a Favara (Agrigento) che era stato contagiato da Covid-19, dopo un mese e 10 giorni di ricovero al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta è guarito. "E' in ottime condizioni di salute, ma osserverà precauzionalmente - hanno reso noto dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - un altro periodo di riposo, prima di riprendere regolare servizio".

10:27 – In Sicilia 218mila famiglie dimezzano reddito a causa dell'mergenza

Sono oltre 788.000 le famiglie siciliane che hanno visto calare il proprio reddito a causa del Covid-19; questa una delle evidenze emerse dall'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat. Andando più nello specifico, il 15% dei rispondenti, pari a circa 218.000 nuclei familiari, ha visto sparire oltre il 50% del reddito familiare, mentre il 10%, corrispondente a più di 145 mila famiglie, ha addirittura perso il 100% delle entrate. Sommando i dati si vede come a rinunciare a una fetta consistente del proprio reddito siano state circa 365.000 famiglie. Il calo dei redditi ha quindi messo in crisi molte famiglie della Sicilia; il 30% dei rispondenti ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica, mentre il 27,5% di chi ha preso misure ad hoc per fronteggiare la crisi ha ridotto le spese alimentari. Molti anche i nuclei familiari della regione che hanno fatto ricorso a una o più misure introdotte dai decreti del governo, come il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva o la possibilità di sospendere il mutuo prima casa.

10:26 – Musumeci: “Giusto fermare la mobilità dal Nord”

"Io sono contrario alla mobilità extra-regionale, dal Nord era arrivata la proposta dell'apertura verso altre regioni, ma c'è stato un no di De Luca e mio. Noi siamo riusciti a ridurre la diffusione del virus perché abbiamo ridotto del 94% la mobilità ordinaria in Sicilia". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in un'intervista alla Stampa in cui sottolinea: "La logica dei numeri non deve farci perdere di vista che l'emergenza continua e continuerà per diverso tempo. Diremo 'liberi tutti" solo quando sarà trovato il vaccino". "Noi, almeno per quest'anno, puntiamo su un turismo autoctono. Parliamo di almeno 2 milioni di persone. Speriamo che i dati epidemiologici potranno consentire di aprire anche al resto degli italiani, ma intanto, come Regione, abbiamo comprato dei pacchetti che affidiamo ai tour operator: chi va in vacanza può pagare due notti e la terza la regaliamo noi. E abbiamo autorizzato gli stabilimenti balneari a fare la manutenzione", spiega Musumeci. "Come si andrà al mare lo vedremo dopo, si possono immaginare ingressi scaglionati". In merito alle misure del governo per la ripresa, "a Conte ho detto che vogliamo l'esportazione del 'modello ponte Morandi'. Abbiamo bisogno di spendere risorse pubbliche, aprire velocemente i cantieri", dichiara Musumeci. Sulle protezioni, "ho detto al governo che la mascherina dovrà essere obbligatoria non solo sugli autobus o nei negozi, ma anche per strada o al parco".