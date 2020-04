Negativi i tamponi dei 50 migranti ospiti dell'hotspot di Pozzallo, compreso quello del 15enne egiziano trovato positivo al suo arrivo. Intanto, l'emergenza idrica a Vittoria non accenna a risolversi in tempo di emergenza da Covid-19. Un disagio acuito dalla necessità di lavarsi accuratamente le mani, dall'aumento delle temperature e dalla presenza in casa di più componenti dello stesso nucleo familiare tutto il giorno e tutti i giorni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

13:29 - Palermo, evade dai domiciliari e fa passeggiata: arrestata

I carabinieri hanno arrestato una donna cinese accusata di evasione e multata per il mancato rispetto delle norme anticovid. La donna, che si trova ai domiciliari perché accusata di sfruttamento alla prostituzione, è stata trovata a passeggiare in via Libertà a Palermo. I militari della compagnia di San Lorenzo l'hanno portata in caserma e le hanno contestato il reato di evasione dai domiciliari. Domani sarà celebrata la direttissima.

12:44 - Sorpreso a fare motocross, sanzionato

I carabinieri hanno sorpreso ad Augusta, nel Siracusano, un uomo che, in sella alla sua moto da cross priva di targa, circolava su una strada provinciale. I militari gli hanno contestato la violazione delle norme sul contenimento della pandemia e diverse irregolarità alla motocicletta, che era priva di revisione.

10:39 - Va a raccogliere verdure, sanzionato nel Siracusano

È costata cara a un uomo di 50 anni di Ferla, nel Siracusano, la verdura selvatica che aveva raccolto, trasgredendo il lockdown per arginare il contagio da Coronavirus. È stato sorpreso dai carabinieri per strada senza valida giustificazione e, siccome era già stato fermato un'altra volta nei giorni scorsi per essere andato a trovare un suo amico, è stato sanzionato per un importo doppio rispetto alla prima violazione, ovvero 560 euro.

10:30 - Negativi al Covid-19 i 50 migranti a Pozzallo

Negativi i tamponi dei 50 migranti ospiti dell'hotspot di Pozzallo, compreso quello del 15enne egiziano trovato positivo al suo arrivo. Controlli sanitari anche sui 101 migranti arrivati da soli con un gommone nel porto ragusano il giorno di Pasqua e trasferiti nell'azienda agricola Don Pietro di proprietà della Regione siciliana, alle porte di Comiso.

10:29 - Vittoria a secco, proposto buono per l'acqua

L'emergenza idrica a Vittoria non accenna a risolversi in tempo di emergenza da Covid-19. Un disagio acuito dalla necessità di lavarsi accuratamente le mani, dall'aumento delle temperature e dalla presenza in casa di più componenti dello stesso nucleo familiare tutto il giorno e tutti i giorni. Già in passato Confesercenti e altri movimenti politici locali sono intervenuti nei confronti della Commissione straordinaria che gestisce il Comune di Vittoria, dopo lo scioglimento per mafia. Ora il presidente del movimento 'Idea Liberale' Giuseppe Scuderi affronta di nuovo la questione e pone il problema del pagamento delle autobotti private cui sono costretti a fare ricorso alcune famiglie che tra l'altro hanno problemi economici. "Se un'autobotte privata costa dai 40 ai 60 euro - dice Scuderi - riteniamo che la Commissione straordinaria debba istituire una sorta di 'buono per l'acqua' così come lo è stato per la spesa".

8:26 - Il sindaco Siracusa chiede aiuti per pmi Turismo

"Nella Fase 2 dell'emergenza Covid servono chiarezza sulle regole per gli operatori del turismo e aiuti economici per chi riaprirà i battenti con la metà della propria capacità lavorativa in osservanza delle regole sul distanziamento sociale". Lo chiede il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. "Per le piccole e medie imprese del turismo si dovrebbe, come prima iniziativa, prevedere la sospensione dei versamenti dei contributi, l'allargamento a tutte le categorie catastali del credito d'imposta per gli affitti di botteghe e negozi, l'istituzione di un Fondo di emergenza dedicato e l'abbattimento dell'Iva sulle attrezzature necessarie per l'osservanza delle regole di distanziamento sociale", conclude.

8:21 - Festa di Santa Lucia a Siracusa in diretta streaming

Momenti di preghiera in streaming per la festa del patrocinio di Santa Lucia a Siracusa, che si sarebbe dovuta svolgere la prima domenica di maggio. E poi il rinvio a una possibile processione il 13 settembre. Le disposizioni imposte dall'emergenza Covid-19 hanno reso necessario ripensare la festa per permettere a tutti i devoti costretti a casa di poter partecipare. Sabato 2, rosario e messa nella cappella di Santa Lucia e domenica 3, Pontificale presieduto dall'arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo. Le due celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming dalle pagine Facebook dell'Arcidiocesi e della Deputazione e dal canale you tube della Diocesi.

Data ultima modifica 26 aprile 2020 ore 12:46