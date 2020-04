Una mascherina di protezione, disponibile anche con visiera, lavabile e riutilizzabile. "Drop", questo il suo nome, ideata a Ragusa e pronta per la produzione dalla fine del mese di maggio, è frutto del Centro di ricerca e sviluppo della Cappello Group. Il progetto supera permette di superare la difficoltà di reperire grandi quantità di mascherine monouso e riduce l'impatto sull'ambiente non dovendo smaltirle subito dopo l'utilizzo. In attesa delle certificazioni e validazioni sanitarie, "Drop" viene subito immessa sul mercato perché si rivolge prevalentemente alla popolazione. I primi esemplari, per un valore commerciale pari a 100mila euro, saranno donati dalla Cappello Group alla Protezione civile regionale della Sicilia, agli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica e al Comando Vigili del fuoco della provincia di Ragusa. (DIRETTA)

12:31 - Il sindaco di Messina: "Fase 2? Evitare rischi"

"Per la situazione che ci apprestiamo a vivere chiediamo decisioni immediate e chiare, soprattutto per quelle che devono essere le precondizioni per poter ripartire". Lo ha affermato il sindaco di Messina, Cateno De Luca. "È essenziale una decisione in merito alle condizioni che in ogni contesto pubblico e privato, attività economiche e non, occorre applicare per tale seconda fase, onde evitare rischi che ci facciano ripiombare nella pandemia. La guerra nord contro sud non serve, non risolve il problema anzi ci indebolisce. Alcune decisioni devono riguardare tutto il territorio nazionale, fermo restando che ogni regione ha il dovere di definire una strategia aggiuntiva rispetto a quella che è un'evidente differenziazione del contagio all'interno del territorio italiano".

11:59 - Messi in sicurezza gli ospedali di Sciacca e Ribera

"Il focolaio che un mese fa aveva messo in allarme Sciacca e le aree dell'agrigentino limitrofe è stato circoscritto e la situazione è sotto controllo". Lo dice il commissario Alberto Firenze, incaricato un mese fa dal governo Musumeci per integrare gli ospedali di Sciacca e Ribera per affrontare nel territorio l'emergenza Covid-19. "Abbiamo messo in piena sicurezza le strutture con una prima riorganizzazione - spiega Firenze - guardando con ottimismo alla fase 2 ed evitando che si creasse una zona rossa. Un lavoro complesso anche perché portato avanti in un clima all'esterno a volte ostile ed esasperato da polemiche politiche locali che nulla hanno a che fare con la fase di emergenza Coronavirus, ma che ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati nei primi 30 giorni di lavoro incessante, il mio lavoro va avanti con il solo obiettivo di mettere in sicurezza pazienti e operatori sanitari". Poi: "Nell'ospedale di Sciacca abbiamo messo fine alla grave criticità che prevedeva un accesso ad operatori e pazienti senza alcuna regola per l'innumerevole presenza di varchi non autorizzatI".

11:33 - Al via il quarto polo di accoglienza a Palermo

La Domus Carmelitana Siculorum, nel cuore di Ballarò, è da oggi il quarto polo di accoglienza a Palermo, dedicato alle azioni integrate di inclusione sociale e contrasto alla povertà abitativa. Si aggiunge ai tre centri già attivi: Casa San Carlo, il Centro Agape e la Casa San Francesco. La struttura ospiterà ventiquattro persone senza fissa dimora che, a seguito di un triage da effettuare in collaborazione con una equipe medica dell'Asp di Palermo, saranno ammesse se non presentano sintomi correlati a Covid- 19. Inserita nell'ambito del progetto Pon Metro Poli Diurni e Notturni, sarà gestita dall'Ats Istituto Don Calabria, Centro Diaconale Istituto Valdese, La Panormitana Soc. Coop. Soc. (braccio operativo di Caritas) e Croce Rossa Italiana Palermo, in un sistema integrato con l'Unità operativa per il Contrasto alla grave marginalità adulta del Comune di Palermo. Al suo interno opereranno educatori o operatori sociali con esperienza nell'ambito degli interventi per le persone senza dimora. In tutte le strutture è applicato un regolamento che tiene conto delle disposizioni normative in materia di emergenza Covid-19 e a tutti i presenti sono forniti dispositivi di protezione individuale. "Prosegue con sempre maggiore incisività - affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Giuseppe Mattina - l'impegno del Comune, tramite gli enti del Terzo settore con cui collabora, per garantire assistenza a tutti e a tutte, per far sì che nessuno sia lasciato solo in questo momento di grave difficoltà".

10:59 – I mezzi della polizia sanificano le strade a Catania

Come già avvenuto in altre città la polizia di Catania si è messa al servizio della città utilizzando i mezzi speciali del X Reparto Mobile per la sanificazione delle strade. D'intesa con il Comune sono state programmate delle giornate in cui si procederà alla sanificazione del territorio con i mezzi idranti in dotazione del reparto, appositamente riadattati per effettuare questo servizio. Nella notte tra sabato e domenica è già cominciata l'attività che ha interessato il centro storico da piazza Duomo a piazza Stesicoro, piazza Roma, piazza Cavour, corso Sicilia fino ad arrivare al lungomare. "E'sicuramente una iniziativa - spiega la Questua di Catania - che evidenzia come la Polizia di Stato possa essere al servizio dei cittadini in ogni modo; Nell'occasione gli uomini e i mezzi del X Reparto Mobile di Catania hanno offerto un servizio che, come si vede nelle immagini, in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando, è stato e sarà utilissimo per la nostra città".

10:50 – A Catania nasce 'Pescheria solidale'

Fare la spesa alla Pescheria di Catania assume un valore in più: non solo sarà possibile donare beni di prima necessità da destinare ai soggetti a rischio del rione Castello Ursino-San Cristoforo, ma permette ai piccoli commercianti dello storico mercato etneo di affrontare la crisi che li ha duramente colpiti ponendoli in una condizione di svantaggio rispetto alla grande distribuzione. L'iniziativa è promossa da Gammazita ed è un invito a restare al fianco della gente del centro storico, che siano bottegai in cerca di clienti o famiglie meno abbienti. A fine giornata, i volontari dell'associazione ritireranno le donazioni raccolte e distribuiranno la spesa a chi ne avrà più bisogno. È attiva anche una raccolta fondi online 'Dona una spesa, Fai la tua Parte!'. Il punto di raccolta e smistamento alimentare di Piazza Federico di Svevia 92 è sempre aperto per ogni donazione di tipo alimentare e di beni di prima necessità in favore del quartiere.

10:45 – “Drop” la mascherina riutilizzabile made in Sicilia

Una mascherina di protezione, disponibile anche con visiera, che si compra una volta sola e non si getta perché è lavabile e riutilizzabile. "Drop", questo il suo nome, ideata a Ragusa e pronta per la produzione dalla fine del mese di maggio, è frutto del Centro di ricerca e sviluppo della Cappello Group - azienda nota per avere creato innovazioni applicate alle energie alternative e al trattamento delle superfici dei metalli. Il progetto risolve due problemi dell'emergenza Covid-19: supera, con un unico acquisto, la difficoltà di reperire grandi quantità di mascherine monouso; e riduce l'impatto sull'ambiente non dovendo smaltirle subito dopo l'utilizzo. Lo spirito dell'iniziativa è anche quello di esorcizzare la paura del contagio trasmesso dalle "gocce" di chi è positivo al virus. Da qui il nome "Drop" ("goccia", in inglese). Il Centro di ricerca e sviluppo della Cappello Group, con un assemblaggio di materiali tecnologici disponibili in Italia, in poche settimane ha creato una mascherina riutilizzabile, resistente e leggera, versatile ed efficace, così come hanno confermato i test scientifici e la ricerca interna condotti sui prototipi di questo dispositivo di protezione "made in Sicily". In attesa delle certificazioni e validazioni sanitarie, "Drop" viene subito immessa sul mercato perché si rivolge prevalentemente alla popolazione. E a conferma dello spirito soprattutto solidaristico del progetto i primi esemplari, per un valore commerciale pari a 100mila euro, saranno donati dalla Cappello Group alla Protezione civile regionale della Sicilia, agli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica e al Comando Vigili del fuoco della provincia di Ragusa.

10:40 – Bcc San Francesco dona Dpi agli ospedali agrigentini

La Bcc San Francesco dona apparecchiature e dispositivi di protezione agli ospedali agrigentini. Dopo aver concordato con l'Asp di Agrigento le necessità dei vari presidi sanitari, ha contattato i fornitori segnalati. Saranno consegnati ventilatori polmonari e display touch multifunzione per il monitoraggio dei parametri vitali all'ospedale di Canicattì, mentre diverse tipologie di dispositivi di protezione saranno distribuite ad Agrigento, Licata e Ribera. "Nonostante le restrizioni, continuiamo a garantire i servizi alla comunità e siamo orgogliosi di dare anche il nostro contributo, essendo pienamente convinti che soltanto con l'unione e la solidarietà potremo superare insieme questo difficile momento", dichiara il direttore generale della San Francesco Vincenzo Racalbuto. "Torneremo presto ad abbracciarci all'insegna dello spirito cooperativistico che da sempre ci contraddistingue", sottolinea il presidente Vincenzo Di Giacomo.

