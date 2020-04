L'ambasciata d'Italia ha fatto sapere che “è partita da Tunisi la Motonave Atlas diretta a Palermo con a bordo italiani bloccati in Tunisia. L'ambasciata ringrazia GNV traghetti, Farnesina e tutte le autorità statali e regionali coinvolte nell'organizzazione di questa operazione di rimpatrio". (DIRETTA)

11:44 - Migliorano le condizioni del vescovo di Caltagirone

Migliorano le condizioni del vescovo di Caltagirone, Calogero Peri, ricoverato all'ospedale Gravina dopo essere risultato positivo al Covid-19. "Il presule è sereno - dice il direttore di Malattie Infettive, Salvatore Bonfante - e le sue condizioni cliniche sono buone. Anche il quadro radiologico e gli indici di flogosi indicano un chiaro miglioramento. Inoltre, respira autonomamente senza apporto di ossigeno". La notizia del contagio era stata data lo scorso 3 aprile con una nota nella quale si precisava che le condizioni di salute del vescovo erano stabili. Intanto, trascorsi i 14 giorni previsti, i suoi collaboratori hanno concluso l'isolamento preventivo.

11:21 - Sequestrati flaconi di disinfettante non a norma

I finanzieri hanno sequestrato 124 flaconi di gel disinfettante in un supermercato di Partinico (Palermo) venduto senza le informazioni minime previste dal codice di consumo. Nel corso delle indagini in magazzino sono stati trovati altri flaconi non a norma pronti per essere venduti. Per il titolare del supermercato, R.A. di 44 anni è scattata la segnalazione alla camera di commercio e rischia una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.

11:11 - Il vescovo di Trapani riapre le chiese per pregare

Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ha disposto la riapertura delle chiese per la preghiera personale dei fedeli. "L'apertura è permessa, a discrezione dei parroci, solo dopo adeguata sanificazione dei locali e dei mobili, e rispettando rigorosamente le norme stabilite dalle autorità di governo per il contenimento della pandemia e la tutela della salute delle persone", afferma una nota. Il Viminale alcuni giorni fa, "ha specificato le condizioni in cui è permesso l'accesso alle chiese (in diocesi chiuse dal 12 marzo scorso) e cioè esclusivamente per la preghiera personale dei fedeli e durante spostamenti assolutamente necessari", prosegue la nota. "E' necessario che l'accesso - dice il vescovo - alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative, ovvero per situazioni di necessità e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi". Quindi i fedeli che si recano sul posto di lavoro e lungo il tragitto incontrano una chiesa possono entrarvi per pregare. Lo stesso vale quando si va al supermercato o in farmacia, ma non sono ammesse al momento altre deroghe. Fino al 3 maggio prossimo, rimangono confermate le disposizioni già messe in atto durante la settimana santa. Sono sospese tutte le celebrazioni pubbliche. Domani il vescovo continuerà a celebrare la Santa Messa in diretta alle ore 10 dalla cappella del Palazzo Vescovile per venire incontro alle esigenze dei fedeli di poter assistere, seppur attraverso la TV o altri dispositivi multimediali, alla celebrazione eucaristica nel giorno del Signore. La Santa messa verrà trasmessa in streaming su Facebook e Youtube sui canali della Diocesi di Trapani e dalle tv locali.

9:13 - Partiti per Palermo gli italiani bloccati in Tunisia

9:07 - Altre quattro guarigioni negli ospedali di Messina

Il coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area metropolitana di Messina ha reso noto che si sono registrate quattro nuove guarigioni di pazienti ricoverati perché affetti da Covid-19. Sono due uomini di 61 anni e 58 anni e una donna di 66 anni che si trovavano ricoverati presso l'A.o.u. Policlinico "G. Martino" di Messina da circa tre settimane; di una donna di 76 anni che, da poco meno di due settimane, era ricoverata all'ospedale "Papardo" di Messina. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 52.

