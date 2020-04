Oltre 1.200 famiglie hanno potuto usufruire, a Palermo, di interventi di assistenza alimentare. Così il sindaco Leoluca Orlando: "Nessuno sarà lasciato da solo, nessuna famiglia, nessun cittadino. Questo è un periodo difficilissimo, ma tutti devono sapere che chi ha diritto a essere aiutato, chi vive una situazione di disagio non dovrà affrontare questo momento da solo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:18 - Altro positivo a Salina, nell'isola cinque casi

Un altro abitante di Santa Marina Salina, uno dei tre comuni dell'isola eoliana, è risultato positivo al Coronavirus. Lo hanno accertato i medici dell'Asp 5 di Messina dopo che è stato sottoposto al tampone. Il paziente insieme ai familiari è in isolamento dall'11 marzo. La notizia è stata confermata dal sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia. Salgono così a cinque le persone trovate positive a Salina dove complessivamente sono stati eseguiti una cinquantina di tamponi. Quelli di Santa Marina e Malfa hanno riguardato persone segnalate dai medici di base dopo essere rientrate dal Nord. Nei giorni scorsi un pensionato di 64 anni, ex comandante di navi e aliscafi, era deceduto al Policlinico di Messina per Covid-19.

7:04 - Erogati primi aiuti a 1.200 famiglie a Palermo

Sono già oltre 1.200 a Palermo le famiglie che hanno usufruito negli ultimi giorni degli interventi di assistenza alimentare diretta con la consegna di beni di prima necessità (pasta, riso, latte biscotti, conserve) da parte delle Associazioni che stanno collaborando con il Comune per affrontare l'emergenza sociale legata al Covid-19. Da oggi alcuni dei centri di distribuzione (45) collaboreranno anche alla raccolta dei documenti delle famiglie che hanno chiesto l'assistenza economica, mentre gli altri 130 centri sparsi per la città continueranno la loro attività di distribuzione dei beni alimentari in raccordo con il Comune, sulla base degli elenchi delle famiglie da assistere fornite dai servizi sociali. Ogni giorno saranno almeno mille le famiglie che potranno ricevere assistenza. Il sindaco sottolinea che "Nessuno sarà lasciato da solo, nessuna famiglia, nessun cittadino. Questo è un periodo difficilissimo, ma tutti devono sapere che chi ha diritto a essere aiutato, chi vive una situazione di disagio non dovrà affrontare questo momento da solo".

7:01 - Quattro nuovi monitor operativi all'Umberto I di Enna

Sono già in funzione nell'area Covid-19 i quattro monitor multiparametrici consegnati venerdì dall'Assessorato della Salute all'ospedale Umberto I di Enna. "Ringraziamo l'assessore alla Salute Ruggero Razza - dice in una nota la direzione strategica dell'Asp di Enna - per le apparecchiature mediche che abbiamo ricevuto a testimonianza degli sforzi che anche i nostri operatori sanitari stanno compiendo in questi giorni garantendo professionalità e assistenza a tutti i nostri pazienti".



