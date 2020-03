Falso tecnico dei citofoni truffa i condomini: arrestato a Catania

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 54enne, S.U.R., per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto emerso, l'uomo si fingeva un tecnico incaricato dall'amministratore di un condominio per la riparazione dei citofoni per potere entrare nelle case e truffare o derubare i malcapitati. Il 54enne è stato bloccato, dopo un inseguimento a piedi e una colluttazione, dall'equipaggio di una 'gazzella' intervenuto dopo l'allarme lanciato da una donna che poco prima aveva consegnato 40 euro al falso tecnico. Il denaro è stato recuperato dai carabinieri nelle tasche dell'uomo e restituito alla vittima. Poco dopo altri due condomini si sono presentati in caserma per denunciare il 54enne, che è stato posto agli arresti domiciliari.