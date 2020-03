Da oggi saranno 20 i laboratori siciliani destinati all'emergenza Coronavirus. Ai 12 già operativi in tutto il territorio regionale se ne aggiungono, infatti, altri otto (pubblici e privati) che saranno chiamati a effettuare le analisi sui tamponi. Invece, l'Asp di Palermo ha disposto l'attivazione di 25 posti letto, aumentabili a 37, per il ricovero di pazienti non Covid-19 nell'ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:11 - 28 positivi in casa di cura di Messina

Sono 28 le persone risultate positive al Coronavirus, provenienti dalla casa di riposo Come d'incanto di Messina, trasferite ieri negli ospedali. Già nei giorni scorsi i pazienti in condizioni più gravi erano stati trasferiti presso strutture ospedaliere. La casa di riposo adesso è vuota e si potrà procedere alla sanificazione dei locali.

7:08 - Muore a Messina una donna di 88 anni

Una donna di 88 anni è deceduta al Policlinico di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente, affetta da altre patologie, era risultata positiva al Covid-19.

7:05 - In ospedale di Petralia Sottana 25 posti no Covid

L'Asp di Palermo ha disposto l'attivazione di 25 posti letto, aumentabili a 37, per il ricovero di pazienti non Covid-19 nell'ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana. La conferma arriva dal sindaco di Petralia Sottana, Leonardo Neglia.

7:03 - Altri otto laboratori per tamponi, 20 in tutto

Da oggi saranno 20 i laboratori siciliani destinati all'emergenza Coronavirus. Ai 12 già operativi in tutto il territorio regionale se ne aggiungono, infatti, altri otto (pubblici e privati) che saranno chiamati a effettuare le analisi sui tamponi. Quelli privati sono stati selezionati da una commissione sulla base dell'avviso pubblico dell'assessorato regionale della Salute e rispondono ai criteri previsti dalle disposizioni dell'Istituto superiore di sanità. Altre strutture sono in corso di autorizzazione.

7:00 - A Palermo assistenza alimentare a 1000 famiglie

A Palermo sono già circa mille le famiglie che nelle ultime 48 ore hanno chiesto di accedere al sistema di assistenza alimentare che il Comune sta approntando in collaborazione con la collaborazione della Caritas, dell'Associazione Banco Alimentare e il Banco delle Opere di carità. Per il sindaco Leoluca Orlando "tutta l'Italia sta affrontando una prova durissima, ma come sempre a pagare di più sono quelle persone e famiglie più fragili e più esposte".