Nel frattempo, in deroga al decreto di chiusura dei confini siciliani adottato dal ministero dei Trasporti, sono sbarcati a Pozzallo 167 siciliani di rientro da Malta.

11:35 - Teatro Massimo: prosegue programmazione opere sul web

Prosegue la programmazione di opere, concerti e balletti sulla web tv del teatro Massimo a Palermo. Oggi previsto uno speciale in esclusiva, "La voce del Teatro", di e con il compositore Marco Betta, mentre venerdì andrà in onda il concerto inaugurale della Stagione concertistica 2019 con l'orchestra e il coro dell'Ente diretti da Omer Meir Wellber. Sabato, nel giorno in cui sarebbe dovuta andare in scena l'ultima recita di Nabucco, la web tv ne propone l'ultima versione del 2013, mentre domenica è in programma una delle opere più amate dal pubblico, la Carmen di Bizet.

11:33 - Carabinieri portano farmaco salvavita a casa pensionata

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno consegnato un farmaco salvavita a casa di una donna di 73 anni, con gravi patologie nella frazione di San Martino delle Scale a Monreale. La pensionata ha chiesto aiuto all'Arma per prendere il medicinale a Palermo che serviva per proseguire la delicata terapia. Militari hanno portato i farmaci direttamente a casa della signora, dicendosi pronti ad effettuare ulteriori consegne in caso di future emergenze.

10:48 - Prorogata la chiusura di ville e giardini pubblici

Continuerà fino al 3 aprile la chiusura al pubblico di tutte le ville e giardini pubblici a Palermo. Lo ha reso noto il dirigente dell'area del decoro urbano e del Verde del Comune di Palermo, Domenico Musacchia, su indicazione del sindaco Leoluca Orlando.

10:31 - Trenta nuovi posti al Santabarbara a Gela

Operativo l'accordo con l'azienda sanitaria Provinciale di Caltanissetta per la realizzazione di nuove aree di degenza all'interno del Santabarbara Hospital di Gela. Una sinergia tra pubblico e privato per rendere immediatamente fruibili trenta nuovi posti letto, destinati ai degenti del Presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele" di Gela per una gestione congiunta dell'emergenza Covid-19. L'accordo prevede anche il trasferimento al Vittorio Emanuele di ventilatori polmonari, apparecchi di anestesia e altre attrezzature tecnologiche fornite dal Santabarbara Hospital. Quest'ultimo, inoltre, mette a disposizione il proprio personale sanitario per prestare opera al nosocomio di Gela, rendendosi anche disponibile per l'approvvigionamento di mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione personale.

10:21 - Musumeci: "Ci stiamo preparando al peggio"

"Sul piano sanitario la situazione è sotto controllo, ma stiamo preparandoci al peggio: è probabile che l'escalation dell'epidemia possa arrivare alla fine di marzo o ai primi di aprile. Ci stiamo attrezzando con nuovi posti di terapia intensiva, ne abbiamo 411 ma ne stiamo creando altri 200 e abbiamo mobilitato le strutture private", ha affermato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a Mattinocinque.

"Non sappiamo - ha aggiunto - se tutti quelli che sono rientrati hanno osservato l'isolamento, voglio sperare l'abbiano fatto: è chiaro che c'è anche chi sfugge al protocollo. Per questo ho chiesto e ottenuto dal governo provvedimenti restrittivi nei trasporti e al ministero dell'Interno di rafforzare la presenza delle pattuglie nelle città e nello Stretto, dove mi risulta che da due giorni ci sia una presenza significativa a Messina e a Villa San Giovanni".

"Alcuni pazienti dalla Lombardia - ha continuato Musumeci - sono stati trasferiti in Sicilia: siamo orgogliosi di averli potuti accogliere in uno spirito di solidarietà nazionale".

9:40 - Rientrati da Malta 167 siciliani. Sono sbarcati a Pozzallo

Sono sbarcati ieri sera a Pozzallo i 167 siciliani a bordo del cataramano della Virtu Ferries proveniente da Malta. Sono in maggioranza persone che, chiuse le attività per l'emergenza Coronavirus, sono state costretti a fare rientro nell'Isola. Le operazioni di sbarco sono state più lunghe del solito perchè a ogni passeggero è stata controllata la temperatura corporea. "Stavano tutti bene", ha sottolineato il medico di porto Vincenzo Morello. Sono stati posti tutti in quarantena obbligatoria nelle loro abitazioni. Ad autorizzare il rientro è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in deroga al decreto di chiusura dei confini siciliani adottato dal ministero dei Trasporti.

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha proposto che la quarantena per chi rientra in Sicilia venga fatta in strutture adeguate. "Nonostante i rigidi controlli - dice Ammatuna - non è semplice verificare il periodo di due settimane di quarantena non solo di chi è arrivato ieri sera ma anche dei loro familiari conviventi. Inoltre, non è nemmeno facile accertare se le abitazioni sono dotate degli spazi adatti a ospitare con i criteri necessari l'intero nucleo familiare".

9:32 - Assessore Lagalla: "In aumento lezioni scolastiche sul web

"La piattaforma siciliana per la didattica online, continualascuola.it, è stata scelta - dichiara l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla -, sino a oggi da 187 istituti scolastici, con la registrazione di 1.534 docenti che hanno realizzato 1021 classi virtuali per le lezioni a distanza per evitare il contagio da coronavirus. Un dato positivo, verosimilmente destinato a crescere, tanto da rendere già necessario un ulteriore potenziamento del sistema al fine di garantire ancor più elevati standard di diffusione ed efficienza, così come comunicato questa mattina all'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, dagli operatori addetti all'assistenza tecnica". Lagalla afferma poi che "i primi dati in nostro possesso sono incoraggianti e soprattutto in progressiva crescita. Da una situazione d'emergenza è scaturita l'accelerazione verso un inatteso cambiamento metodologico della didattica, sebbene si registrino diverse criticità che devono essere analizzate e auspicabilmente superate nel tempo".

8:47 - Denunciati due dipendenti dell'Asp di Ragusa

Due dipendenti dell'Asp di Ragusa sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e l'azienda ha aperto nei loro confronti un provvedimento disciplinare perché, secondo le accuse, non si sarebbero autodenunciati dopo essere tornati dal Nord Italia nelle zone ad alto rischio epidemico. I due, andati al Nord per motivi familiari, avrebbero poi ripreso regolarmente servizio dopo il viaggio nonostante i divieti. In considerazione del precario stato di salute di uno dei due, i due dipendenti sono stati posti in isolamento ed è stato effettuato il tampone ad entrambi che è risultato negativo.

"In un momento come questo - spiega il direttore generale dell'Asp Ragusa, Angelo Aliquò - la mancanza totale di senso di responsabilità è intollerabile se esercitata da persone che operano all'interno di strutture sanitarie. Nel caso in cui i tamponi fossero risultati positivi avremmo dovuto attuare misure di contenimento al presidio ospedaliero che avrebbero causato un danno gravissimo a tutta la comunità iblea".

