Coronavirus, a Catania sequestrate 10mila mascherine

In provincia di Catania, a Misterbianco, la guardia di finanza ha sequestrato 10mila mascherine trovate in un deposito. Non riportavano le indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti. Il titolare dell'attività commerciale, un cittadino cinese, è stato segnalato alla Camera di commercio. Ora rischia una sanzione fino a 200mila euro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta. LIVE LIVE