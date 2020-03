Coronavirus, appello Fiom a operai Fincantieri al rientro in Sicilia

A Palermo la Fiom lancia un appello ai duemila metalmeccanici che lavorano negli stabilimenti Fincantieri nel Nord e Centro Italia (Monfalcone, Marghera, Ancona, Genova e Muggiano) e che stanno per rientrare in Sicilia, dopo che l'azienda ha deciso di sospendere dal 16 al 29 marzo le attività produttive. "Sappiamo che in queste ore i lavoratori stanno viaggiando verso casa in auto, pullman e treni. Sarà fondamentale che rispettino le procedure previste dai decreti ministeriali e regionali, che includono la registrazione, e che, una volta arrivati, evitino contatti con altre persone e osservino un periodo di isolamento volontario, per rispetto della loro e della altrui salute", ha detto Francesco Foti della Fiom di Palermo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

11:34: sanificazione a strade e piazza di Catania

Nel frattempo, proseguono le operazioni di bonifica, lavaggio e disinfezione di strade e piazze a Catania, come disposto dal sindaco Salvo Pogliese durante la riunione di giunta straordinaria per adottare tutte le azioni utili a garantire igiene e sanificare tutte le zone della città per fare fronte all'emergenza Covid-19.