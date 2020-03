Coronavirus Sicilia, chiude l'aeroporto di Comiso

Chiude l'aeroporto di Comiso, previsto per stasera l'ultimo volo dallo scalo nel Ragusano diretto a Milano Malpensa effettuato da Ryanair e poi il 'Pio La Torre' si fermerà. A deciderlo il nuovo decreto ministeriale dettato dall'emergenza Coronavirus. Quello di Comiso, infatti, rientra tra i 25 aeroporti chiusi "in ragione della situazione emergenziale". L'amministratore di una società di Lentini che vende mascherine all'ingrosso è stato denunciato per manovre speculative su prodotti sensibili e rischia la reclusione da sei mesi a tre anni. (LIVE)

La chiusura dell'aeroporto di Comiso

La chiusura arriva in un momento in cui il 'Pio La Torre' aveva puntato sul rilancio dell'aeroporto con i nuovi voli da e per Torino operati da Blue Air e con le nuove tratte per Berlino e Milano Malpensa di Easy Jet. Per il momento si ferma tutto. Una notizia positiva per lo scalo arriva dalla pubblicazione della nota esplicativa per la continuità Territoriale da parte dell'Unione Europea. Si attende ora la pubblicazione del documento da parte di Enac che sancirà, per il mese di agosto, l'avvio dall'aeroporto di Comiso di due nuove tratte per Roma e Milano con prezzi calmierati riservati soltanto ai residenti in Sicilia.

L'ad di Soaco: “Garantire la salute di tutti”

"Il decreto era stato già fortemente sollecitato dal presidente nazionale dell'Enac Nicola Zaccheo - conferma l'amministratore delegato della Soaco, società di gestione dello scalo, Rosario Dibennardo - e ci trova tutti d'accordo alla luce della necessità primaria di garantire la salute sia di tutti i passeggeri che di tutti i lavoratori aeroportuali. Tenendo conto della situazione generale, il nostro auspicio è di tornare operativi con il volo per Torino tuttora confermato dalla Blue Air per il 6 aprile, mentre dall'8 aprile torneranno operative anche le rotte Ryanair da e per Milano Malpensa, Pisa, Bruxelles e Francoforte, insieme alle nuove rotte per Roma e Londra il cui avvio era originariamente previsto per il 29 marzo".

Mascherine a 20 euro, una denuncia

La guardia di finanza ha denunciato l'amministratore di una società di Lentini, nel Siracusano, che ha venduto mascherine applicando ricarichi eccessivi (da 7 centesimi a 10 euro) sul prodotto e multato il titolare di una farmacia che non ha rispettato la normativa fornendo le indicazioni di utilizzo. L'indagine è scattata dalla segnalazione di un cittadino, che lamentava i prezzi eccessivi praticati da una farmacia. I finanzieri hanno scoperto che le mascherine, di diversa tipologia, erano vendute fino a 20 euro al pezzo, ma erano state acquistate da un rivenditore all'ingrosso sostenendo costi fino a 13 euro per singolo prodotto. Al farmacista è stata contestata solo una violazione di natura amministrativa. I finanzieri sono risaliti alla società all'ingrosso che aveva venduto la mascherine a 6,48 ciascuna dopo averle acquistate dai produttori a 7 centesimi. L'amministratore della società grossista è stato denunciato per manovre speculative su prodotti sensibili e rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 25.822 euro. La società all'ingrosso avrebbe acquistato telematicamente e venduto sempre online a diverse farmacie del nord.

Villa Sofia Cervello recluta sanitari

In arrivo negli ospedali dell'azienda Villa Sofia Cervello 50 medici specializzandi e 12 collaboratori professionali tecnici sanitari per far fronte all'emergenza Covid 19 e garantire i livelli essenziali di assistenza. La direzione strategica ha deliberato, con procedura di urgenza, l'avviso pubblico per il conferimento, con contratti di lavoro autonomo, di 20 medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, 10 della scuola di specializzazione di malattie infettive, 10 in malattie dell'apparato respiratorio e 10 di medicina interna. Il termine per la presentazione delle domande scade il 17 marzo. Gli incarichi avranno durata non superiore a 6 mesi, tranne proroghe dettate dal perdurare dello stato di emergenza.

Calatniassetta, striscione su facciata della Questura: “Ce la faremo”

La bandiera Tricolore che sventola al centro con accanto uno striscione con la scritta bianca a stampatello maiuscolo su sfondo blu: “Restate a casa, ce la faremo”. Si presenta così, stamattina, la facciata esterna della Questura di Caltanissetta, diretta da Giovanni Signer. Lo striscione, diviso in due parti, è esposto sul balcone del primo piano della struttura. Nessun commento sull'iniziativa arriva dalla Questura.

Cgil Catania: “Mancano le mascherine per i lavoratori”

Anche i lavoratori catanesi del settore Igiene ambientale sono "in allarme a causa dell'epidemia Coronavirus" e "reclamano mascherine, Dpi, gel disinfettanti, guanti ed altro materiale di sicurezza che consenta loro di operare in sicurezza". Lo segnala il responsabile regionale Igiene ambientale della FP Cgil, Alfio Leonardi. "Abbiamo chiesto a tutte le aziende - spiega il sindacalista - di distribuire mascherine e altri accessori sanitari ai lavoratori. Quasi tutte hanno risposto, aggiungendo però che hanno reali difficoltà a reperire il materiale adatto. Inoltre chiediamo alle aziende che hanno già sanificato i mezzi di ripetere la procedura almeno una volta alla settimana. La Fp Cgil è impegnata in prima linea ad assicurare un minino di salvaguardia per chi lavora nei servizi essenziali che fortunatamente continuano ad essere coperti. Siamo preoccupati, e con noi lo sono i lavoratori che ci segnalano queste ed altre difficoltà. Non possiamo permetterci - chiosa il sindacalista - di indebolire i nostri cantieri".

L'università di Catania produce e distribuisce gel per le mani

L'Università di Catania ha prodotto una soluzione 'antibacterial hand gel', seguendo le linee guida dell'Oms, e l'ha distribuita nelle strutture dell'ateneo, alle Forze dell'ordine e alle associazioni operanti nel territorio. L'iniziativa è del dipartimento di Scienze chimiche, con un team coordinato dal direttore Roberto Purrello, e del dipartimento di Scienze del Farmaco, con un gruppo coordinato dal direttore Rosario Pignatello.

"All'interno di una delle strutture didattiche di laboratorio - spiega Purrello, a capo di un pool costituito da Pippo Carnazza, Santi Gatti, Valentina Greco, Nino Gualtieri, Calogero Nicodemo e Giusy Trovato - è stata avviata, dopo una fase preparatoria, la produzione di una soluzione disinfettante seguendo le normative dell'Oms per rispondere con vigore alla sfida che il Coronavirus ha lanciato a tutti noi. Abbiamo preparato un primo quantitativo di questa soluzione che sarà a disposizione delle strutture dell'ateneo e di tutte le organizzazioni che ne faranno richiesta. Il nostro laboratorio conta di produrre fino a 200 litri al giorno di soluzione per rispondere alle richieste che arriveranno".