"Sarebbe meglio che i turisti dal Nord non venissero". Così il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un incontro con i cronisti a palazzo Orleans, a Palermo, parlando dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus e dei casi accertati anche nell’isola, in particolare nel capoluogo. "La Sicilia non è una terra in cui non si può sbarcare e non si può atterrare: però - ha dichiarato il governatore - servono controlli, perché non è possibile che i due casi registrati di positività al coronavirus riguardino turisti del Nord, perché nella nostra isola non c'è un focolaio". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

"Governo garantisce controlli, ma non è così"

Appartenevano, infatti, a una comitiva di turisti bergamaschi le tre persone risultate positive al coronavirus a Palermo. "Se un cittadino che arriva dal Nord avverte dei sintomi - ha aggiunto Musumeci -, con senso di responsabilità deve comunicarlo alle autorità sanitarie e sottoporsi alle procedure". Poi, nel suo intervento, il governatore siciliano ha insistito ancora sulla necessità di maggiori controlli: "Il governo nazionale ci garantisce che vengono fatti ma non è così, e noi come Regione non possiamo intervenire perché le competenze sono dello Stato. Ribadisco l'esigenza di fare controlli adeguati negli aeroporti per chi arriva in Sicilia".