Incidente nel Trapanese sulla A29: morta 76enne rimasta ferita

È morta ieri sera all'ospedale Sant'Antonio Abate, a Trapani, la 76enne Giuseppa Filingeri, moglie del 73enne, Giuseppe Brignone, deceduto nell'incidente stradale di ieri sulla A29, Palermo-Trapani, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo (entrambi nel Trapanese). La donna, in seguito all’impatto, era rimasta gravemente ferita.

L’incidente

Il 73enne, che viaggiava su una Toyota Yaris insieme con la moglie 76enne, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, andandosi poi a schiantare contro un muretto. Nel violento impatto, la donna era rimasta gravemente ferita ed era stata ricoverata in ospedale. I vigili del fuoco erano intervenuti per estrarre i due corpi dall'utilitaria. Il traffico è poi rimasto provvisoriamente bloccato in direzione di Trapani.