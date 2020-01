Incendio nel Palermitano, rogo danneggia mobilificio

Ieri un incendio ha danneggiato il primo piano del mobilificio Leone che si trova in via Nazionale a Cinisi, in provincia di Palermo. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato quattro ore per spegnere le fiamme che sarebbero state innescate da un corto circuito. Il proprietario era stato in negozio tutta la mattina, poi era tornato a casa per la pausa pranzo.

L'allarme

Attorno alle 14 ha visto uscire il fumo dal negozio e ha chiamato i soccorsi. Si stanno quantificando i danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.