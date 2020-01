Un uomo di 73 anni, S. G., è morto all'ospedale Civico di Palermo dove era stato trasportato nella notte dopo essere stato investito da un'auto in via Messina Marine mentre attraversava la strada. A quanto si apprende, il 7enne era sceso da casa per buttare la spazzatura. Soccorso dai sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.