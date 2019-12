Droga a Catania, controlli e sequestri in casa e a scuola: 2 arresti

Un 49enne e un 21enne, rispettivamente zio e nipote, sono stati arrestati dai carabinieri nella loro abitazione nel quartiere Zia Lisa, a Catania, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione dei militari nell'abitazione

All’arrivo dei militari il 21enne, che era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nel Comune, ha consegnato circa 3 grammi di marijuana, affermando che fosse per uso personale. Durante la perquisizione, gli uomini dell’Arma hanno trovato altri 380 grammi dello stesso prodotto. Nella stanza del 49enne, che era chiusa a chiave, sono stati rinvenuti altri 7 involucri per un complessivo di 55 grammi nascosti in una scatola di scarpe. Dopo la convalida dell’arresto, zio e nipote sono stati posti ai domiciliari.

Controlli antidroga con il cane in un liceo di Catania

Sempre a Catania, i carabinieri, con l’ausilio del labrador Ivan del nucleo cinofili di Nicolosi (nel Catanese), hanno effettuato un controllo antidroga in un liceo. Gli uomini dell’Arma hanno trovato nello zaino di uno studente 17enne alcune dosi di marijuana. Lo stesso tipo di stupefacente è stato rinvenuto nelle tasche dei jeans di una 18enne. Un altro maggiorenne è risultato in possesso di un apparecchio per triturare l’erba. La sostanza è stata sequestrata.