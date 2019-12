Incidente stradale a Partinico, muore ragazzo di 21 anni

Tragedia a Partinico, in provincia di Palermo. Un motociclista di 21 anni, Salvatore Palazzolo, è morto nella tarda serata di ieri dopo un incidente stradale avvenuto in via Giacomo Matteotti. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il ragazzo in ospedale, dove è morto poco dop l'arrivo. I carabinieri stanno indagando per accertare le dinamiche dell'incidente.