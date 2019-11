Ragusa, bidella ferita mentre tenta di separare due alunni che litigano

Mentre tentava di separare due alunni che si azzuffavano in classe, una bidella è rimasta ferita al collo. E’ successo nell'Istituto Comprensivo ‘Francesco Pappalardo' di Vittoria, in provincia di Ragusa, che raccoglie alunni dai 3 ai 13 anni. Tra i due ragazzini era scoppiato un litigio durante la ricreazione: intervenuta per fermarli, la bidella è stata colpita al collo e medicata nel pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria.

Per i due alunni sono in arrivo provvedimenti disciplinari. La dirigente scolastica Daniela Amarù rimanda ogni decisione al consiglio di classe.