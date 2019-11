Maltempo in Sicilia, allerta arancione: scuole chiuse nell'Agrigentino

Scuole chiuse in diversi comuni siciliani. La protezione civile regionale ha diramato l'allerta arancione per le prossime 24 ore. Il primo ad annunciare la chiusura di oggi, in via precauzionale, degli istituti scolastici è stato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Stessa decisione è stata presa anche dai sindaci di altri comuni della provincia, da Canicattì a Palma di Montechiaro, da Porto Empedocle a Cammarata, da Ribera a Sciacca. Anche in alcuni comuni della provincia di Trapani, come Mazara del Vallo, le scuole resteranno chiuse.