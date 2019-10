Siracusa, lavoravano in nero e avevano il reddito di cittadinanza

Nove dipendenti su dieci lavoravano in nero, due di loro beneficiavano anche del reddito di cittadinanza: è quanto ha scoperto in un supermercato di Augusta in provincia di Siracusa la guardia di finanza. Pur essendo irregolari i dipendenti indossavano anche la divisa da lavoro. I militari hanno segnalato i due dipendenti destinatari dell’assegno di cittadinanza all'Inps affinché gli venga revocato. Per il proprietario del supermercato è scattata la denuncia e la procedura per comminare una maxi-sanzione.