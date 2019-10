Meteo, allerta rossa in Sicilia orientale. Un disperso a Licata

Allerta rossa oggi su gran parte della Sicilia orientale per rischio idrogeologico. A segnalarlo è stato la protezione civile in un nuovo avviso di avverse condizioni meteo, con livello di criticità giallo per la Sicilia occidentale. Dalla tarda mattinata di oggi sono previsti rovesci sull'isola, in successiva estensione alla Calabria. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Un disperso a Licata

Un pensionato di 80 anni risulta disperso a Licata, nell'Agrigentino, da ieri sera. Sarebbe scivolato nel fiume Salso, dove alcuni testimoni hanno notato un paio di ciabatte che galleggiavano, poi riconosciute dai familiari dell'anziano di cui non si avevano più notizie. La notizia arriva dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno avviato le ricerche in corso anche da parte dei sommozzatori.

Scuole chiuse

In vista dell'ondata di maltempo, da Catania a Siracusa, passando per Ragusa, molti sindaci hanno deciso di tenere chiusi oggi gli istituti di ogni ordine e grado. Scuole chiuse anche a Caltagirone, Noto, Ragusa e nei centri della provincia, Modica, Pozzallo, Scicli e Vittoria. A Siracusa l'amministrazione ha deciso di tenere chiusi anche i cimiteri e gli impianti sportivi.

Sospesa la circolazione ferroviaria su alcune linee

Inoltre, le Ferrovie dello Stato informano che dalle 5 di oggi e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì è sospesa. Non solo perché a causa dei danni dovuti al maltempo, la linea Palermo-Trapani, interrotta dalle 19 di ieri, rimarrà chiusa fino alle 12 di oggi. Quindi, è stato programmato un servizio sostitutivo con bus nelle stazioni di Agrigento, Castelvetrano, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Il servizio sarà attivato compatibilmente all'evolversi delle condizioni metereologiche. Le squadre di tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), composte da oltre 60 addetti, sono al lavoro da questa notte per presidiare le linee interessate dall'interruzione.

Data ultima modifica 25 ottobre 2019 ore 07:53