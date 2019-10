Mostre a Palermo: cosa fare nel weekend del 5-6 ottobre

Tante le mostre e gli eventi che animeranno Palermo nel fine settimana. Sarà aperta solo sabato e domenica la XXIV mostra di libri rari, stampe antiche, fotografie e collezionismo cartaceo presso l’Oratorio Quaroni, con una sezione dedicata ai manuali Hoepli. Prende il via anche la seconda edizione de "La casa delle Farfalle", mentre è già stata inaugurata "Bim Bum Bam", una mostra dove i giocattoli sono visti come opere d’arte.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana

"Amor librorum" - Oratorio Quaroni

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 si terrà la XXIV mostra di libri rari, stampe antiche, fotografie e collezionismo cartaceo presso l’Oratorio Quaroni in via Maqueda 276, a Palermo. All’interno i visitatori potranno osservare l’esposizione bibliografica intitolata "La leggenda dei manuali Hoepli”, incentrata sullo storico editore svizzero, nella quale saranno messi in mostra alcuni dei circa 1800 manuali pubblicati nel corso di un secolo, tutti appartenenti a una collezione privata. L’orario per il pubblico è dalle 10,00 alle 20,00. Ingresso libero.

La casa delle farfalle - Museo Riso

Il 5 ottobre riapre "La Casa delle Farfalle" al Museo Riso, in corso Vittorio Emanuele 365, a Palermo. Nella prima edizione, il progetto si è rivelato essere una forte attrattiva per svariate tipologie di visitatori, dalle famiglie ai turisti, dagli studenti universitari agli alunni delle scuole elementari e materne. A inaugurarla saranno il professor Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, e il neo direttore del Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, architetto Luigi Biondo. “La Casa delle Farfalle” resterà aperta fino al 31 dicembre.

"Bim Bum Bam"- Complesso Monumentale dello Steri

Una mostra interamente dedicata ai giocattoli, visti come vere e proprie opere d’arte. “Bim Bum Bam. Il gioco è vita. Il gioco è memoria. Il gioco è arte” è stata inaugurata giovedì 3 ottobre presso la Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri. Si tratta di un percorso espositivo, curato da Ermanno Tedeschi e Flavia Alaimo, che raccoglie giocattoli di epoche diverse, libri, fumetti e fotografie e racconta l’esperienza del gioco come mezzo di svago e di apprendimento. La mostra è visitabile fino a lunedì 23 dicembre.

Mostre ed eventi in corso a Palermo a ottobre 2019

"Leonardo. La macchina dell’immaginazione" – Galleria d’Arte Moderna

È aperta alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo la mostra "Leonardo. La macchina dell’immaginazione", un’esposizione multimediale curata da Treccani e progettata da Studio Azzurro. In programma fino al 26 gennaio, l’esposizione si compone di sette videoinstallazioni, di cui cinque interattive, che coinvolgono il visitatore in un racconto di immagini e suoni capace di rievocare il complesso mondo dell’immaginazione di Leonardo.

"World Press Photo" - Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba

Fino a domenica 6 ottobre, a Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba in corso Vittorio Emanuele 382, per il terzo anno consecutivo saranno in mostra gli scatti più belli del 2018, raccolti nell'esposizione 2019 del "World Press Photo", il più importante concorso di fotogiornalismo internazionale. I visitatori possono immergersi in un viaggio documentale e testimoniale nel mondo della fotografia e del giornalismo composto da alcuni iconici scatti che hanno fatto la storia.

"La prima volta di un’abitudine" - L’Ascensore

Da sabato 7 settembre a domenica 13 ottobre, le opere dell’artista spagnolo Juan Carlos Ceci sono in mostra all’interno degli spazi espositivi de L'Ascensore in vicolo Niscemi 8, a Palermo. L’esposizione, il cui titolo è "La prima volta di un’abitudine", si compone per lo più di piccoli oli rappresentanti spazi naturali e invita lo spettatore a guardare i lavori in maniera attiva e critica.

"Le favole di Leonardo da Vinci" - Loggiato di San Bartolomeo

Sono 59 le tavole, tra testi e disegni, esposte alla mostra “Le favole di Leonardo da Vinci” di Beppe Madaudo, tutte ispirate alle Favole scritte dal Genio toscano, nel quale i racconti vengono interpretati come metafora della condizione umana che sfida gli elementi, imponendo leggi che ne muteranno per sempre l’armonia originaria. Oltre alle illustrazioni, alcune delle quali introdotte da Santo Versace, sono in mostra altri 13 dipinti realizzati ad hoc per l’occasione, che propongono una rivisitazione di altrettante opere leonardesche. L’esposizione è visitabile presso il Loggiato di San Bartolomeo fino al 31 ottobre.

"Shifting Stances" – Palazzo Riso

È visitabile fino al 2 dicembre, presso il Polo Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea Palazzo Risi di Palermo la mostra fotografica “Shifting Stances”. Realizzata in collaborazione con il Museo regionale Palazzo D’Aumale di Terrasini, l’esposizione si compone di diverse installazioni. Tra queste, Divided To The Ocean di James Russell Cant, che presenta ritratti di persone che sono emigrate attraverso il mare in Inghilterra, e Sea/Change, l’evoluzione del panorama sociale di Folkestone, città della costa inglese, vista attraverso l’obiettivo di Lee Broadhurst-Hooper. Orari di visita: martedì, mercoledì e domenica dalle ore 10 alle 19:30. Dal giovedì al sabato dalle ore 10 alle 23:30. Lunedì chiuso.

Mostre da non perdere nel resto della Sicilia

"Brandelli di superstizione" – Cocco Arte Contemporanea (Messina)

La stagione 2019-2020 dello studio Cocco Arte Contemporanea di Messina apre con la mostra fotografica "Brandelli di superstizione" di Dodo Veneziano. Il titolo dell’esposizione richiama la Sicilia rurale e le sue tradizioni, tema centrale degli scatti del fotografo palermitano. La mostra resterà aperta fino al 26 ottobre con i seguenti orari: mercoledì, venerdì e sabato dalla 17:30 alle 20:00.

"Scoprici, Antonello da Messina" - Museo Mandralisca di Cefalù (PA)

È aperta da sabato 8 giugno la mostra "Scoprici, Antonello da Messina. Due ritratti per Cefalù", a cura del professor Giovanni Carlo Federico Villa. Per la prima volta a Cefalù, e fino al 26 novembre, un’opera non siciliana di Antonello da Messina sarà esposta nella Pinacoteca Mandralisca: il “Ritratto d’uomo” della collezione Mandralisca sarà in compagnia del "Ritratto d’uomo – Malaspina", della collezione dei Musei Civici di Pavia.

"Leonardo da Vinci, i volti di un genio" - Catania

I saloni di Palazzo Valle, a Catania, ospitano fino al 24 novembre la mostra "Leonardo Da Vinci - I volti di un genio". Installazioni audiovisive, ricostruzioni realistiche, applicazioni di realtà mista e aumentata, infografica, repliche dei manoscritti dell’artista e inventore toscano e sorprendenti applicazioni tecnologiche accompagneranno i visitatori alla scoperta del Genio. Il progetto è di Christian Gálvez, prodotto da Sicilia Musei, Italia Museo, Iniciativas Y Exposiciones, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia Madrid e la collaborazione di Leonardo DNA Project. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00.

Eventi per bambini a Palermo

"Malleable!!" - Chapitô Danisinni / Circ´All

Sabato 5 (alle 19:30) e domenica 6 ottobre (alle 17:00) al Chapitô Danisinni / Circ´All, a Palermo, l’artista siciliano Peppino Marabita proporrà uno spettacolo dove la giocoleria e l’equilibrismo si uniscono all’arte e alla magia. Un’esibizione adatta a tutti, dai più grandi ai più piccini.

Festa dei nonni - Bosco di Tommy

Un fine settimana per festeggiare i nonni. Il Bosco di Tommy di Palermo dedica ai nonni e ai loro nipoti una giornata da trascorrere insieme immersi nella natura del city park. Il 5 e 6 ottobre, dalle 10 alle 13, si potrà visitare il bosco incantato andando alla scoperta dei giochi di un tempo e preparando del cibo da distribuire agli animali. Al termine della visita, i bimbi potranno realizzare un regalo da donare ai loro nonni.