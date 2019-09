Incendi a Ustica, evacuate alcune abitazioni: ipotesi dolosa

Tre incendi sono scoppiati la scorsa notte a Ustica, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno distrutto la vegetazione in contrada Tramontana e Punta Spalmatore ed è stato necessario evacuare alcune abitazioni. Per spegnere i roghi i vigili del fuoco sono partiti da Palermo a bordo di una motovedetta. Sono in corso le indagini dei carabinieri, i quali propendono per l'ipotesi dolosa. La prefettura di Palermo è stata in contatto tutta la notte con la sala operativa dei vigili del fuoco. Oggi alcuni vigili del fuoco in servizio nel capoluogo siciliano potrebbero essere trasferiti sull'isola per organizzare un presidio.

Incendio a Villagrazia di Carini

Sempre nel Palermitano, un incendio ha interessato un costone roccioso in contrada Buffa, a Villagrazia di Carini. Il fuoco ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea, rendendo necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, di un canadair e di un elicottero. I mezzi aerei hanno sorvolato la zona fino alla mattinata di oggi per effettuare gli ultimi lanci. Un altro rogo ha colpito ieri San Nicola l'Arena, frazione di Trabia, nella zona di Torre Artale.