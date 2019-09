Siracusa, madre 21enne arrestata per furto fa commuovere gli agenti

Una 21enne era stata arrestata dalla polizia per furto aggravato in un negozio in viale Teracati, a Siracusa, ma è stata rimessa in libertà dagli agenti commossi dalla sua storia. La donna aveva sottratto sette paia di scarpe, tra le quali alcune per bambini, per un valore di 300 euro. Dopo le formalità di rito però, gli uomini delle forze dell’ordine, le hanno donato un paio di scarpe da bambino e alcuni vestitini. La 21enne è stata rimessa in libertà e le è stato notificato un foglio di via obbligatorio.