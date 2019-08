Stromboli, nuova eruzione preceduta da una forte esplosione

Poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli è avvenuta una forte esplosione, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Alcuni testimoni hanno riferito che l'eruzione, preceduta da un forte boato, sarebbe stata di intensità maggiore a quella che il 3 luglio scorso aveva provocato una vittima, Massimo Imbesi di 35 anni. Un'altissima colonna di fumo è visibile anche a diversi chilometri di distanza. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose, tranne piccoli focali d'incendio sul versante di Ginostra del Vulcano, dove molte persone per proteggersi si sono radunate in una chiesetta.

Ingv: "Replica dell'evento di luglio"

"Una replica dell'evento del 3 luglio. Alle 12.17 c'è stata una forte esplosione nella zona sommitale del vulcano con un flusso piroclastico che si è espanso in mare": così l'Ingv ha descritto l'esplosione seguita all'eruzione che si è verificata questa mattina. "Stiamo ancora analizzando i dati - dicono - quindi non è possibile stabilire se sia più o meno forte dell'ultima, al momento non abbiamo segnalazione di danni".

Stromboli nuova eruzione (ANSA)

Musumeci: "Situazione sotto controllo"

"Seguo costantemente l'evoluzione della situazione dello Stromboli dopo l'esplosione di stamane - afferma in una nota il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. Ho già sentito il sindaco di Lipari. La macchina della Protezione civile e del Corpo forestale regionali, delle Forze dell'ordine e dei volontari si è già messa in moto. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose. Nelle prossime ore avremo maggiori notizie dagli strumenti di rilevazione dell'attività vulcanica. In modo precauzionale - prosegue il governatore - abbiamo concordato con il sindaco, di interdire, per alcune ore, l'ormeggio ai natanti non di linea. Ovviamente, lo Stromboli fa il suo mestiere e non possiamo rimproverargli nulla. Dipende da noi cercare di rendere compatibile la nostra presenza sull'isola".

Giorgianni: "Nessun danno registrato"

"Non è stato registrato nessun danno. Tutto il sistema di Protezione civile è stato attivato e la Capitaneria ha dato ordine tassativo di non sbarcare passeggeri dai barconi e dalle barche da diporto". Lo dice il sindaco di Lipari Marco Giorgianni.

Il racconto di un testimone

"Poco dopo mezzogiorno abbiamo sentito un boato fortissimo - ha raccontato Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra e testimone della nuova eruzionee -, subito dopo abbiamo visto il cielo oscurarsi a causa della nube altissima di fumo che si è alzata. I turisti che si trovano in questo momento a Ginostra, circa un centinaio, hanno avuto paura ma noi li abbiamo rassicurati radunandoli dentro la chiesetta del paese", ha spiegato Giuffrè.

