Siracusa, minaccia cassiera con coltello: arrestato rapinatore 20enne

Alessandro Caruso, 20enne di Siracusa, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile per tentata rapina. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe fatto irruzione in un supermercato in viale Santa Pelagia armato di coltello e avrebbe poi minacciato una cassiera premendole la lama sul collo per impradonirsi dell’incasso. La pronta reazione di un altro dipendente ha però messo in fuga il rapinatore, che è stato individuato e arrestato dagli agenti grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di alcune persone presenti.