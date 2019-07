Piano Colla di Acate, sequestrata cava abusiva

In provincia di Ragusa, a Piano Colla di Acate, i carabinieri del Noe hanno sequestrato una cava di sabbia marina estesa per 80mila metri quadri perché era con l'autorizzazione scaduta nel 2015 e mai rinnovata. Il titolare è stato così denunciato. I militari hanno anche riscontrato violazioni come l'omessa denuncia di inizio lavori e la mancata nomina del direttore dei lavori prevista per legge. Sequestrati anche una pala gommata e un autoarticolato utilizzati per il trasporto del materiale.