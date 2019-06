Il Gip ha sospeso dal servizio il rettore di Catania, Francesco Basile, e altri nove professori, con posizioni apicali all'interno dei Dipartimenti dell'università, indagati per associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta. L'inchiesta, denominata 'Università Bandita', nasce da indagini avviate dalla Digos della Questura etnea su 27 concorsi che per l'accusa sono stati 'truccati'. E in particolare riguardano l'assegnazione di 17 posti per professore ordinario, quattro per professore associato e sei per ricercatore. L'ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio è stata emessa dal Gip di Catania, su richiesta della locale Procura distrettuale, ed è stata eseguita dalla polizia.

Indagati 40 professori

Sono complessivamente 40 i professori indagati degli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. La polizia nei loro confronti sta eseguendo 41 perquisizioni.

