Arrestato un uomo di 41 anni, M.R., accusato di aver ucciso la moglie, A.M.S. di 36 anni, e aver ferito il figlio di 14 anni (non la figlia come appreso in precedenza) a Carini, in provincia di Palermo. L'uomo con un taglierino ha colpito alla gola la 36enne nel negozio di calzature in Corso Italia dove lei lavorava, poi si è barricato nell'esercizio commerciale, ma i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l'hanno bloccato.

I due si stavano separando

I due, a quanto si apprende, si stavano separando, ma l'uomo non si era rassegnato alla fine del rapporto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il figlio, rimasto lievemente ferito, all'ospedale Cervello. Ancora da chiarire come il ragazzino sia rimasto ferito e dove sia iniziata la lite, se fuori o dentro il negozio.

La donna lo aveva denunciato

La donna si era rivolta più volte ai carabinieri per denunciare le aggressioni subite dall'uomo, il quale si presentava vicino al negozio e la minacciava non accettando la separazione. I militari stanno ascoltando il figlio della coppia. Avrebbe raccontato agli investigatori che il padre avrebbe agito per legittima difesa dopo essere stato aggredito dalla ex moglie. La versione è al vaglio degli inquirenti.

Il sindaco: "Tutta Carini è sconvolta"

"È una vicenda che addolora l'intera collettività", ha affermato Giovì Monteleone, sindaco di Carini. "Era una gran lavoratrice. La conoscevamo. In paese dicono che aveva presentato denunce contro l'ex marito che ogni tanto si presentava in negozio. Quando succedono queste cose si rimane davvero sconvolti. La tragedia ci tocca tutti. Sono davvero addolorato che si sia arrivati di nuovo a una conclusione così drammatica. Tutta Carini è sconvolta da quanto successo. Peccato che si arrivi sempre troppo tardi", ha concluso il primo cittadino.

