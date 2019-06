Giovane picchiato in un pub a Palermo, chiuso per 30 giorni

La polizia ha notificato al titolare del locale Don Chisciotte, a Palermo, dove nei giorni scorsi era stato aggredito un giovane di 16 anni, un provvedimento che prevede la sospensione per 30 giorni della licenza di somministrazione degli alimenti e delle bevande. "Per tutto il periodo della sospensione il locale dovrà rimanere chiuso", spiegano dalla questura. I fatti si sono verificati lo scorso fine settimana, quando un giovane è stato ricoverato all'ospedale civico in gravi condizioni di salute.

La ricostruzione dei fatti

Le indagini hanno accertato che l'aggressione era avvenuta all'interno di un pub di via Candelai, dove era scoppiata una rissa per futili motivi. Già in passato lo stesso pub era stato chiuso per una settimana a causa di un episodio di violenza analogo.