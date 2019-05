Marsala, tenta due rapine nello studio di un notaio: arrestato 49enne

È stato individuato e arrestato dalla polizia il presunto autore di due tentativi di rapina attuati nello studio del notaio Eugenio Giuseppe Galfano a Marsala. Si tratta di un 49enne, P.P., che è stato posto ai domiciliari. L’uomo, lunedì, si è presentato nello studio del notaio in via Roma con un grosso bastone chiodato, con il quale ha danneggiato la scrivania. Ieri, invece, il malvivente, è tornato impugnando una lama seghettata. In entrambi i casi, il malvivente aveva il volto coperto da una calza.

I tentativi di rapina

Nella prima occasione, nonostante le minacce, il notaio, che è stato anche sindaco della città, non ha ceduto alle richieste di denaro e un suo dipendente ha disarmato il rapinatore, che è poi fuggito. Ieri, il notaio non era nel suo studio e a essere minacciata è stata un'impiegata. Ma anche stavolta, per la reazione dei presenti (alcuni hanno utilizzato le sedie come scudo) il colpo è andato a vuoto. La polizia ha identificato il presunto autore delle due tentate rapine esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza nelle vicinanze dello studio notarile. P.P. è stato rintracciato nei pressi dell'ex ospedale di Marsala. Nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato una calza blu scuro, annodata a mo' di cappuccio, la lama seghettata utilizzata ieri e il giubbotto grigio indossato lunedì scorso.