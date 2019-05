Belmonte Mezzagno, fratello dell'ex sindaco ucciso a colpi di pistola

Ucciso a colpi d'arma da fuoco Antonino di Liberto a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Era il fratello dell'ex sindaco del paese Pietro Di Liberto. Il cadavere è stato trovato riverso nell'auto parcheggiata in via Umbria, vicino all'abitazione della vittima, dove è avvenuto l'agguato. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Era cugino di Filippo Bisconti, capomafia ora collaboratore di giustizia

Era il cugino di Filippo Bisconti, il capomafia arrestato nel dicembre scorso nell'operazione 'Cupola 2.0'. Un mese dopo l'arresto, Bisconti ha cominciato a collaborare con la giustizia. È accusato con altri sei boss di prima piano di volere ricostituire la cupola mafiosa.

L'appalto revocato all'impresa dove lavorava

Di Liberto era un commercialista molto conosciuto in paese. Sposato e con tre figli, abitava in una villa che si era costruito da poco nei pressi del campo sportivo del paese. All'impresa per la quale Di Liberto lavorava come ingegnere era stato revocato un appalto dell'Enel perchè ritenuto, secondo la Prefettura, legato da vincoli di parentela ad ambienti mafiosi.