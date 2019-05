Palermo, fiamme nel magazzino di un supermercato

Un incendio è divampato a Palermo oggi, mercoledì 1 maggio, in via Empedocle Restivo. Ad andare in fiamme, il magazzino di un supermercato, utilizzato come deposito. In pochi minuti una nube di fumo altissima si è alzata in cielo dall’esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare il rogo.