Troppi furti e danneggiamenti: Enjoy Italia lascia Catania. Il servizio di car sharing, i cui veicoli sono stati decimati a causa degli atti vandalici, terminerà a partire dalla fine di maggio. Lo riporta il quotidiano 'La Sicilia' di Catania.

Le parole del sindaco Pogliese

Nel 2016, all’inizio dell'attività, la flotta di Fiat Cinquecento consisteva di 170 veicoli a disposizione della cittadinanza. Oggi si sono ridotte a 75. "Non possiamo che prendere atto - ha commentato il sindaco Salvo Pogliese - che la decisione di Enjoy è causata dai troppi furti e dai danneggiamenti. Quanto sta accadendo è il segno dell'inciviltà in cui alcuni cittadini vivono a scapito di tutti".

Amt raccoglie il testimone

Il sindaco si è rivolto all'Amt, l’azienda di trasporto pubblico di proprietà del Comune, per cercare di attuare un'opera di convincimento nei confronti di Enjoy a non abbandonare Catania. A quanto emerso, il presidente di Amt Giacomo Bellavia ha contattato ieri, giovedì 18 aprile, i dirigenti dell'azienda di car sharing: davanti alla loro posizione irremovibile, il presidente Bellavia ha concordato col sindaco di far sì che la città non perda tale servizio e a partire da oggi lo staff di Amt comincerà a studiare come sostituirsi a Enjoy. In questo mese il Comune e l’azienda organizzeranno l'avvio del nuovo servizio di trasporto a pagamento.