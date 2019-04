Ragusa, droga: sequestrate 6,2 tonnellate al largo della Sicilia

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile sono state sequestrate, dalla guardia di finanza, 6.2 tonnellate di hashish trasportate in un'imbarcazione a vela di oltre 12 metri, intercettata in acque internazionali al largo delle coste siciliane. Nell'operazione Libeccio sono stati arrestati i tre membri dell'equipaggio, tutti cittadini spagnoli, di 60, 53 e 32 anni. L'operazione si inquadra in una più ampia attività di collaborazione internazionale tra le autorità francesi, quelle spagnole, la direzione centrale per i servizi antidroga italiana e la guardia di finanza.

Il sequestro

Sul natante "Luna III" le 6.2 tonnellate di hashish erano sistemate in tavolette confezionate singolarmente e poi chiuse in 231 sacchi di juta marchiati col logo Mercedes, con numeri o con la scritta Rolex. I finanzieri hanno trovato cinque diverse varietà di hashish. L'abbordaggio della barca a vela è avvenuto a circa 86 miglia marine a sud delle coste siciliane. L'imbarcazione è stata poi condotta nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa.

Data ultima modifica 13 aprile 2019 ore 13:14