Scoglitti, aggredisce un custode giudiziario e gli agenti di polizia

Un uomo di 55 anni, A.G., è stato arrestato a Scoglitti, frazione di Vittoria in provincia di Ragusa, dalla polizia. Da quanto trapela, l'uomo ha colpito con calci e pugni un custode giudiziario, che stava provvedendo, con un fabbro, a fare cambiare la serratura di una casa. L'abitazione era stata di proprietà di un parente di A. G.. Non solo: perché l'uomo ha poi aggredito anche i poliziotti e minacciato la nuova proprietà. Il 55enne è ora accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La dinamica dei fatti

La casa era già stata oggetto di esecuzione coatta così come disposto dal giudice ed erano già state sostituite le serrature per darne il possesso alla nuova proprietà. Il custode giudiziario era stato costretto, però, a chiamare un fabbro per aprire la porta visto che la nuova serratura era stata sostituita. Dopo l'aggressione, sul posto è intervenuta un'ambulanza. L'aggressore, che ha detto di sentirsi male, e il custode sono stati portati in ospedale. Medicati anche gli agenti che hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni.