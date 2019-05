Un video, in cui si vede Filippo Marraro sequestrare la ex moglie Loredana Calì imponendole di salire sull'auto puntandole una pistola contro, a Catenanuova, è stato acquisito dai carabinieri. Le immagini sono state registrate lunedì 1 aprile, alcuni minuti prima che l'uomo ucccidesse la ex moglie. La coppia, con due figlie, si era separata da alcuni mesi. L'uomo si è seduto nel sedile passeggeri posteriore e ha intimato alla donna di andare nella campagna dei genitori dove poi l'ha uccisa. Marraro ha poi confessato l'omicidio ad un amico in un messaggio vocale: "Buongiorno, Peppe Click. Mi dispiace per il raduno. Non posso venire più: ho ucciso mia moglie. Mi dispiace", poi si è costituito.