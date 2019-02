Messina, tenta di estorcere denaro ad avvocato: arrestato 34enne

Arrestato a Messina un uomo di 34 anni per estorsione ai danni di un avvocato. Secondo le accuse ha tentato di estorcere soldi a un legale che lo aveva assistito in alcuni procedimenti penali per i quali era stato in carcere fino a qualche mese fa. Finito il periodo di detenzione ha iniziato a chiedere il denaro all’avvocato, sostenendo di non avere mezzi e di trovarsi in difficoltà.

Ha anche iniziato a pedinare il legale

In seguito le richieste sono diventate insistenti, con toni sempre più aggressivi e minacciosi. L’uomo ha anche iniziato a pedinare l'avvocato in tribunale e allo studio, attendendolo per ore anche sotto la pioggia. Dopo le denunce dell’avvocato, è stato bloccato dagli agenti di polizia e portato al carcere di Gazzi. È stato anche denunciato insieme a un familiare per resistenza, falsa attestazione a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le sue generalità.