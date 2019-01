Sarebbe evaso dagli arresti domiciliari, per andare dalla sua ex compagna e colpirla con uno scalpello. L'uomo, Salvatore Mira, 51 anni, è stato subito bloccato dagli agenti del commissariato di Augusta e arrestato.

L'aggressione

Mira si trovava agli arresti domiciliari per le violenze nei confronti della sua, ormai ex, compagna, ma questo non lo ha fermato. Il 51enne sarebbe evaso dai domiciliari per recarsi dalla donna e, una volta trovata, l'ha colpita con lo scalpello. L'uomo è stato colto in flagranza dai poliziotti che stavano accompagnando la la donna, che aveva denunciato Mira per maltrattamenti in famiglia, in una località protetta. Gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo dopo una violenta colluttazione, Mira ora deve rispondere delle accuse di tentato omicidio, evasione dai domiciliari, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna ha riportato lievi ferite alla testa. I poliziotti hanno sequestrato a Mira due scalpelli, un coltello, due bottiglie di benzina e un accendino.