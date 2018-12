Palermo, fruttivendolo trova in strada un giovane pitone reale

Un insolito incontro è capitato ad un fruttivendolo a Palermo. Il commerciante mentre era per strada si è trovato “faccia a faccia” con un giovane pitone reale. Il ritrovamento è avvenuto in via Giacomo Cusmano all’angolo con via Generale Cantore. Il negoziante ha subito avvertito i carabinieri forestali del Nucleo Cites che, una volta giunti sul posto, hanno recuperato il rettile. Il serpente, che in base ai primi accertamenti effettuati sembrerebbe non avere il microchip, è stato portato dai forestali al bioparco a Carini. Sono ora in corso tutte le verifiche per cercare di risalire al proprietario del giovane pitone reale.