Domenico Vellega ferito e bruciato vivo, arrestati l’ex e il compagno

Era tramortito ma ancora in vita Domenicantonio Vellega quando la ex moglie e il suo nuovo compagno, la sera del 3 marzo 2022, dopo averlo ferito, l'hanno riposto in un'auto poi data alle fiamme. Questo è quanto hanno scoperto i carabinieri di Castello di Cisterna: in manette sono finiti M. M. e F. M., rispettivamente di 39 e 51 anni, ora entrambi accusati di omicidio aggravato.