Omicidio a Cairate, 26enne ucciso con un fendente alla gola

Sulla soglia di casa, in via Mascherone, sono state rinvenute numerose tracce di sangue; impronte che potrebbero essere anche state lasciate dall'assassino

È stato ucciso con almeno un fendente alla gola Andrea Bossi, 26enne incensurato trovato senza vita nel suo appartamento a Cairate, nel Varesotto. L'omicidio è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato e per colpire il ragazzo è stato usato probabilmente un coltello da cucina.

Indagini in corso

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri del comando provinciale, coordinati dal pubblico ministero di Busto Arsizio Francesca Parola, per individuare l'autore dell'omicidio e un possibile movente. Sulla soglia di casa, in via Mascherone, sono state rinvenute numerose tracce di sangue; impronte che potrebbero essere anche state lasciate dall'assassino.

L'allarme

A trovare il corpo sabato mattina, è stato il padre di Andrea che è andato a casa del figlio perché non rispondeva al telefono. I vicini hanno sentito il cane del 26enne abbaiare intorno alle 4 del mattino e come un tonfo ma nessun grido o richiesta d'aiuto. Il ragazzo non ha precedenti e lavorava da tempo nell'officina Cfg Carpenteria Meccanica.