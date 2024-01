Napoli, scippano e trascinano a terra una donna di 30 anni: due fermi

Lo scippo

Secondo quanto ricostruito, i due hanno agito in piazza Garibaldi. Il 19enne era alla guida di uno scooter il cui passeggero ha agguantato il cellulare che la donna teneva in mano. Quest'ultima, nel tentativo di trattenere il telefono, è stata trascinata per diversi metri lungo la strada. I due rapinatori sono poi fuggiti, sfruttando anche aree pedonali della piazza. I carabinieri, in transito con un'auto civetta, li hanno inseguiti fino al quartiere Forcella, dove gli scippatori sono stati costretti ad abbandonare lo scooter. Le loro tracce si sono perse, ma l'impronta rilevata sul contachilometri del veicolo e la visione delle immagini di videosorveglianza hanno consentito ai militari dell'Arma di identificare il conducente del motorino, già noto alle forze dell'ordine. Anche il passeggero dello scooter, che ha strappato il telefono dalle mani della vittima, è già noto alle forze dell'ordine.