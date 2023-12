Napoli, Bonus Spesa 2023: come scaricare lettera per le Poste

Il Comune di Napoli ha pubblicato un link per scaricare la lettera da presentare agli uffici delle Poste Italiane per ritirare la Carta Acquisti "Dedicata a te" 2023, prorogata al 31 gennaio 2024 e che potrà essere utilizzata fino al 15 marzo prossimo. A Napoli la lettera del Comune per il Bonus Spesa da 460 euro si potrà ottenere solo online.

Il link del Comune di Napoli

Il link è riservato esclusivamente a tutte e tutti coloro che entro il 15 settembre 2023 non hanno ritirato o attivato la carta solidale “Dedicata a te”, spiega il sito del Comune, chi ha già attivato la carta solidale entro lo scorso 15 settembre 2023 non deve fare nulla. Per chi ha ritirato la carta ma non l’ha attivata, sarà sufficiente recarsi in un esercizio convenzionato e fare la spesa. La carta solidale non è fruibile, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024. Le somme accreditate devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 15 marzo 2024.