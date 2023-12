Spostano la sedia e De Luca cade, video virale in rete

Nel corso del tradizionale brindisi di fine anno, che si è svolto nell'auditorium della Regione Campania a Napoli, dopo il suo saluto ai presenti, De Luca si è alzato per avvicinarsi al tavolo e prendere il suo calice. Quando ha provato a risedersi, non si è accorto che nel frattempo un componente del suo staff gli aveva spostato la sedia per consentirgli il passaggio ed è finito a terra

Piccolo incidente per Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Nel corso del tradizionale brindisi di fine anno, che si è svolto nell'auditorium della Regione a Napoli, dopo il suo saluto ai presenti il presidente si è alzato per avvicinarsi al tavolo e prendere il suo calice. Quando ha provato a sedersi di nuovo, non si è accorto che nel frattempo un componente del suo staff gli aveva spostato la sedia per consentirgli il passaggio ed caduto a terra. Aiutato da due collaboratori, De Luca si è prontamente rialzato, come si vede nel video postato sui social da Fanpage, e se l'è ironicamente presa con i "soliti porta seccia", espressione che ha utilizzato diverse volte per apostrofare alcuni ministri del Governo. De Luca, poi, si è accomodato e la cerimonia è proseguita tranquillamente.