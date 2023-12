Napoli, morto in un incidente il macellaio Luciano Bifulco

La carriera

La Braceria Bifulco è un'istituzione in Campania e non solo, grazie anche alla collaborazione con chef stellati nel corso degli anni, con Luciano e Nando che hanno anche dato il via soprattutto dopo l’inizio della pandemia ad un progetto riguardante l’asporto e la nascita della paninoteca Bifulco Exclusive. Luciano Bifulco, che lascia una moglie e tre figli, aveva compiuto 40 anni lo scorso 21 novembre, con il profilo della Braceria che su Instagram lo aveva omaggiato così: “A soli quarant’anni da oggi nasceva il nostro fondatore, si è già parlato tanto del talento di quest’ uomo, sulle sue capacità, del suo carisma e di quanto abbia in così poco tempo rivoluzionato il mondo della carne e della ristorazione in Italia, ma oggi ci volevamo soffermare su un altro aspetto che ogni giorno ci motiva ed è fonte di ispirazione per ognuno di noi: la dedizione e la passione che ci mette in tutto ciò che fa. Primo ad entrare al mattino, ultimo ad uscire la sera, come oggi nonostante sia un giorno così importante per lui! Luciano Bifulco tu sei già storia, una grande storia d’amore, e noi siamo orgogliosi di farne parte. Tua moglie, i tuoi figli e la famiglia tutta, insieme al tuo team ti fanno i più sinceri auguri di buon compleanno. Questo è solo l’inizio di un viaggio meraviglioso”.